МОЗ планує запровадити кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепту

Зараз штраф за продаж ліків без рецепту становить 120 гривень, втім, багато аптек нехтує цим, зазначила Супрун.

“Для них це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепта”, — сказала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я.

Особливу увагу вона звернула на вільний продаж антибіотиків. Неправильне застосування даних препаратів вона назвала “великою проблемою”, яка призвела до великої кількості хворих на туберкульоз та інші хвороби. Вони вже не можуть лікуватися антибіотиками, бо мають стійкість до них, пояснила очільниця МОЗ.

Супрун заявила, що: “Ми минулого тижня на засіданні Кабміну прийняли нашу нову стратегію, щоб боротися саме із тим. І в тому є вимога підвищення кримінальності і штрафів на видання антибіотиків. І це не лише для людей, а це також стосується тварин. Також антибіотики часто використовують у сільському господарстві. І ми будемо це контролювати. Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, бо в більшості не потрібно лікуватися антибіотиками, як є вірусне захворювання, це можна пройти без антибіотиків”.

Нагадуємо, у МОЗ розповіли, як реформуватимуть аптечний ринок.