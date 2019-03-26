Французьким аптекам дозволили відпускати рецептурні препарати без рецепта

"У відповідності до нової системи пацієнти, яким потрібні ліки для лікування доброякісних і неускладнених захворювань, таких як, наприклад, певні види рецидивуючої стенокардії або циститу, поза годин роботи лікаря загальної практики, зможуть отримувати ліки безпосередньо з аптеки", - сказано в повідомленні.

При цьому, член парламенту Томас Меньє пояснив, що питання про надання рецептурних прав фармацевтам поки не варто.

"Ми лише хочемо, щоб французи отримали додатковий доступ до медичного обслуговування, з тою ж якістю і безпекою, для вирішення щоденних проблем. Таких, як стенокардія або цистит. Цю просту сечову інфекцію можна лікувати однією дозою антибіотиків", - пояснив він.

Система заснована на швейцарською системою Net Care, а також практиці аптек у Квебеку, Канаді і Шотландії.

"Ці аптеки мають право видавати ліки, які відпускаються за рецептом, у деяких випадках без рецепту. Їх робота призначена для подолання розриву між лікарями загальної практики та аптеками, тоді, коли це необхідно", - сказано в повідомленні.

Проте, є у Франції і критики ініціативи. Серед них депутат Жан-Поль Лекок, який заявили, що "нові правила ризикують створити систему "двошвидкісної медицини".

"Через такий поділ обов'язків між лікарями і фармацевтами ми побоюємося, що право на ліки буде зарезервовано тільки для тих, хто живе в хороших районах", - пояснив Лекок.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепта.

А депутати українського парламенту, у свою чергу, ініціювали комплексну аптечну реформу. Вона передбачена законопроектом №8591, який, серед іншого, спрямований на боротьбу з монополією мережевих аптек і на боротьбу з високими цінами на ліки.

Документ вже був підтриманий профільним комітетом ВРУ і очікує свого голосування в залі.