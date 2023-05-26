Французские активы Богуслаева: Task Force UA работает над арестом недвижимости директора "Мотор-Сичи"

Детали

Сообщается, что Александр Богуслаев — сын задержанного за измену директора “Мотор-Сичи” Вячеслава Богуслаева — владеет недвижимостью во Франции на сумму не менее 5,9 миллионов евро.

«Собственность семьи Богуслаевых попала под прицел Task Force UA — украинской межведомственной группы, созданной на базе Офиса Генерального прокурора Украины. Группа работает над выявлением лиц, причастных к агрессии рф против Украины, и содействием конфискации их имущества», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вячеслав Богуслаев один из самых богатых граждан Украины, его состояние оценивается в 152 миллиона долларов. В октябре 2022 года главу “Мотор-Сичи” арестовали за коллаборационизм и помощь государству-агрессору.

Подозревается, что Богуслаев поддерживал боеспособность российской военной авиации, а в период полномасштабного вторжения россии в Украину организовал по меньшей мере три поставки в россию на общую сумму около 1,78 миллионов евро. Во время обысков в его доме нашли конфиденциальные документы, награды рф, а также российский паспорт. Ранее, в феврале 2022 года, ЕС ввел санкции против Вячеслава Богуслаева.

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В материале Le Figaro отмечается: в 1994 году, когда Богуслаев-старший купил “Мотор-Сич” (бывший “Моторостроитель”), цена продажи была занижена в 30 раз. А значит все деньги, которые бизнесмен получил как акционер предприятия, следует считать незаконными.

Отмечается, что в свою очередь Богуслаев-младший никогда не декларировал никаких доходов и не работал нигде, кроме “Мотор-Сичи” — а этих доходов не хватило бы на приобретение такого количества недвижимости.

“Он не смог бы накопить столько денег, если бы отец не передал их ему по наследству”, — объяснил глава OSINT-компании “Мольфар” Артем Старосик.

По его словам, квартиры Александра Богуслаева приобретены на десяток французских компаний, часть из которых зарегистрирована на имя его несовершеннолетнего сына.

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“Деньги, полученные через коррупцию, измену и человеческие жизни, конвертировались в квадратные метры во Франции, а также в Монте-Карло и Дубае”, — отметил первый заместитель руководителя межведомственной рабочей группы Task Force UA Владислав Власюк.

В Task Force UA надеются, что имущество Богуслаевых постигнет судьба яхты олигарха Виктора Медведчука, которую хорватские власти конфисковали в марте 2022 года, и ранее арестованных активов российского олигарха Константина Малофеева, которые в мае 2023 года США решили передать в пользу Украины. Группа уже обратилась к французским властям с просьбой о сотрудничестве в аресте активов Богуслаевых.