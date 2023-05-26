Французькі активи Богуслаєва: Task Force UA працює над арештом нерухомості директора “Мотор-Січі”

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Повідомляється, що Олександр Богуслаєв — син затриманого за зраду директора “Мотор-Січі” В’ячеслава Богуслаєва — володіє нерухомістю у Франції на суму щонайменше 5,9 мільйонів євро.

«Власність сім’ї Богуслаєвих потрапила під приціл Task Force UA — української міжвідомчої групи, створеної на базі Офісу Генерального прокурора України. Група працює над виявленням осіб, причетних до агресії рф проти України, та сприянням конфіскації їхнього майна», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що В’ячеслав Богуслаєв — один з найбагатших громадян України, його статки оцінюються в 152 мільйони доларів. У жовтні 2022 року очільника “Мотор-Січі” заарештували за колабораціонізм та допомогу державі-агресору.

Підозрюється, що Богуслаєв підтримував боєздатність російської військової авіації, а в період повномасштабного вторгнення росії в Україну організував щонайменше три поставки в росію на загальну суму близько 1,78 мільйонів євро. Під час обшуків в його будинку знайшли конфіденційні документи, нагороди рф, а також російський паспорт. Раніше, у лютому 2022 року, ЄС запровадив санкції проти В’ячеслава Богуслаєва.

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У матеріалі Le Figaro зазначається: у 1994 році, коли Богуслаєв-старший купив “Мотор-Січ” (колишній “Моторобудівник”), ціна продажу була занижена в 30 разів. А отже всі гроші, які бізнесмен отримав як акціонер підприємства, слід вважати незаконними.

Зазначається, що в свою чергу Богуслаєв-молодший ніколи не декларував жодних доходів і не працював ніде, окрім “Мотор-Січі” — а цих доходів не вистачило б на придбання такої кількості нерухомості.

“Він не зміг би накопичити стільки грошей, якби батько не передав їх йому у спадок”, — пояснив голова OSINT-компанії “Мольфар” Артем Старосік.

За його словами, квартири Олександра Богуслаєва придбані на десяток французьких компаній, частина з яких зареєстрована на ім’я його неповнолітнього сина.

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“Гроші, отримані через корупцію, зраду та людські життя, конвертувалися у квадратні метри у Франції, а також у Монте-Карло та Дубаї”, — зазначив перший заступник керівника міжвідомчої робочої групи Task Force UA Владислав Власюк.

У Task Force UA сподіваються, що майно Богуслаєвих спіткає доля яхти олігарха Віктора Медведчука, яку хорватська влада конфіскувала у березні 2022 року, та раніше арештованих активів російського олігарха Костянтина Малофєєва, які у травні 2023 року США вирішили передати на користь України. Група вже звернулась до французької влади з проханням про співпрацю в арешті активів Богуслаєвих.