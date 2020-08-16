Французская ракета Ariane 5 вывела на орбиту три космических аппарата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства, стартовавшая с космодрому Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту три космических аппарата, сообщает компания-оператор запуска Arianespace, информирует УНН.
Первый аппарат, выведенный на околоземную орбиту,— это MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman. Он предназначен для продления сроков эксплуатации спутников. Его миссия — состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02, который уже почти исчерпал свои запасы топлива, и “дозаправить” его.
Второй аппарат — спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США. Третий спутник — японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b. Он был создан компанией Maxar и будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости 4K и 8K в Японии.
Прямой эфир старта ракеты Ariane 5: