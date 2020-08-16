Французька ракета Ariane 5 вивела на орбіту три космічних апарати

Перший апарат, виведений на навколоземну орбіту, — це MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Його місія — зістикуватися із супутником зв’язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і “дозаправити” його.

Другий апарат — супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття території США. Третій супутник — японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Він був створений компанією Maxar і буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.

Прямий ефір старту ракети Ariane 5: