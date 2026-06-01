Франция «запретила» представителям израильского правительства посещать оборонную выставку
Киев • УНН
Франция запретила чиновникам Израиля посещать выставку в Париже. Компаниям разрешили экспонировать только системы ПВО из-за ситуации в Ливане.
Франция запретила представителям израильского правительства посещать оборонную выставку в Париже в этом месяце. Об этом заявило министерство обороны Израиля, передает УНН.
Сообщается также, что Париж запретил израильским производителям оружия демонстрировать любые системы, кроме "продукции противовоздушной обороны".
Франция, поддерживающая тесные связи с Ливаном, созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня позже, в связи с ситуацией.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничто не оправдывает" насилие в Ливане и утверждает, что обсудил этот вопрос с президентом США.
