Франция запретила представителям израильского правительства посещать оборонную выставку в Париже в этом месяце. Об этом заявило министерство обороны Израиля, передает УНН.

Сообщается также, что Париж запретил израильским производителям оружия демонстрировать любые системы, кроме "продукции противовоздушной обороны".

Франция, поддерживающая тесные связи с Ливаном, созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня позже, в связи с ситуацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничто не оправдывает" насилие в Ливане и утверждает, что обсудил этот вопрос с президентом США.

