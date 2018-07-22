Франция призвала США отменить пошлины на сталь

Соответствующую позицию он изложил в субботу в интервью агентству на полях форума Группы двадцати, проходящего в Буэнос-Айресе.

“В этой торговой войне будут только проигравшие, — предупредил министр. — Она разрушит рабочие места и пагубно отразится на экономическом росте”. “Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров”, — сказал Ле Мэр.

Французский министр подчеркнул, что “мировая торговля не может основываться на законе джунглей”. “Нельзя принять ситуацию, когда европейцы страдают от торговых тарифов, введенных Соединенными Штатами”, — отметил Ле Мэр.

Как сообщал УНН, США заключат торговое соглашение с Китаем, если в Пекине внесут существенные изменения в торговую политику, передачу собственных технологий и политику совместных предприятий. Об этом в интервью Reuters заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.