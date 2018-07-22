Франція закликала США скасувати мита на сталь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер закликав Вашингтон відмовитися від мит на сталь і алюміній, які створюють загрозу для світової економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Відповідну позицію він виклав в суботу в інтерв’ю агентству на полях форуму Групи двадцяти, що проходить в Буенос-Айресі.
“У цій торговельній війні будуть тільки ті, хто програв, — попередив міністр. — Вона зруйнує робочі місця і згубно відіб’ється на економічному зростанні”. “Ми закликаємо США до розуму, дотримання багатосторонніх правил і поваги до партнерів”, — сказав Ле Мер.
Французький міністр підкреслив, що “світова торгівля не може ґрунтуватися на законі джунглів”. “Не можна прийняти ситуацію, коли європейці страждають від торгових тарифів, введених Сполученими Штатами”, — зазначив Ле Мер.
Як повідомляв УНН, США укладуть торговельну угоду з Китаєм, якщо в Пекіні внесуть суттєві зміни в торгову політику, передачу власних технологій і політику спільних підприємств. Про це в інтерв’ю Reuters заявив глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін.