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Франція закликала США скасувати мита на сталь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер закликав Вашингтон відмовитися від мит на сталь і алюміній, які створюють загрозу для світової економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Відповідну позицію він виклав в суботу в інтерв’ю агентству на полях форуму Групи двадцяти, що проходить в Буенос-Айресі.

“У цій торговельній війні будуть тільки ті, хто програв, — попередив міністр. — Вона зруйнує робочі місця і згубно відіб’ється на економічному зростанні”. “Ми закликаємо США до розуму, дотримання багатосторонніх правил і поваги до партнерів”, — сказав Ле Мер.

Французький міністр підкреслив, що “світова торгівля не може ґрунтуватися на законі джунглів”. “Не можна прийняти ситуацію, коли європейці страждають від торгових тарифів, введених Сполученими Штатами”, — зазначив Ле Мер.

Як повідомляв УНН, США укладуть торговельну угоду з Китаєм, якщо в Пекіні внесуть суттєві зміни в торгову політику, передачу власних технологій і політику спільних підприємств. Про це в інтерв’ю Reuters заявив глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін.

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