Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Франция приняла решение о выделении 500 000 евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.
"Франция приняла решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, действующих там (на Донбассе) - двум французским неправительственным организациям. В пользу них Франция выделяет полмиллиона евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения.
Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует на Донбассе Международный Комитет Красного креста. Первый из них касается восстановления школ в Красногорловке, второй касается восстановления резервуара на водонасосной станции города Попасная", - сообщил посол.
Напомним, Международный комитет Красного Креста отправил 28 грузовиков с гуманитарной помощью в Донецк.