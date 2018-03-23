Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса

"Франция приняла решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, действующих там (на Донбассе) - двум французским неправительственным организациям. В пользу них Франция выделяет полмиллиона евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения.

Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует на Донбассе Международный Комитет Красного креста. Первый из них касается восстановления школ в Красногорловке, второй касается восстановления резервуара на водонасосной станции города Попасная", - сообщил посол.

Напомним, Международный комитет Красного Креста отправил 28 грузовиков с гуманитарной помощью в Донецк.