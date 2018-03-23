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16:40 • 2297 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса

Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса

Киев  •  УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Франция приняла решение о выделении 500 000 евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.

"Франция приняла решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, действующих там (на Донбассе) - двум французским неправительственным организациям. В пользу них Франция выделяет полмиллиона евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения.

Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует на Донбассе Международный Комитет Красного креста. Первый из них касается восстановления школ в Красногорловке, второй касается восстановления резервуара на водонасосной станции города Попасная", - сообщил посол.

Напомним, Международный комитет Красного Креста отправил 28 грузовиков с гуманитарной помощью в Донецк.

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