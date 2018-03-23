Франція виділить 500 тис. євро на гуманітарну допомогу для Донбасу

“Франція прийняла рішення про надання фінансової допомоги неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які діють там (на Донбасі) — двом французьким неурядовим організаціям. На користь них Франція виділяє півмільйона євро на реалізацію проектів, пов’язаних з забезпеченням харчової безпеки місцевого населення.

Крім того, Франція буде фінансувати два проекти, які реалізує на Донбасі Міжнародний Комітет Червоного хреста. Перший з них стосується відновлення шкіл в Красногорлівці, другий стосується відновлення резервуару на водо насосній станції міста Попасне”, — повідомив посол.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив 28 вантажівок з гуманітарною допомогою до Донецька.