Франція виділить 500 тис. євро на гуманітарну допомогу для Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Франція прийняла рішення про виділення 500 тисяч євро на реалізацію проектів, пов’язаних з забезпеченням харчової безпеки місцевого населення на Донбасі. Про це під час брифінгу заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент УНН.
“Франція прийняла рішення про надання фінансової допомоги неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які діють там (на Донбасі) — двом французьким неурядовим організаціям. На користь них Франція виділяє півмільйона євро на реалізацію проектів, пов’язаних з забезпеченням харчової безпеки місцевого населення.
Крім того, Франція буде фінансувати два проекти, які реалізує на Донбасі Міжнародний Комітет Червоного хреста. Перший з них стосується відновлення шкіл в Красногорлівці, другий стосується відновлення резервуару на водо насосній станції міста Попасне”, — повідомив посол.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив 28 вантажівок з гуманітарною допомогою до Донецька.