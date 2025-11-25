Франция выделит 150 млн долларов на вырубку виноградников из-за падения спроса на вино - Bloomberg
Киев • УНН
Франция выделит 130 миллионов евро (150 миллионов долларов) на вырубку виноградников из-за падения спроса, изменения климата и торговых войн. Министр сельского хозяйства Эни Женевар заявила, что средства пойдут на финансирование нового постоянного плана по ликвидации виноградников.
Франция, один из ведущих мировых производителей вина, выделит 130 миллионов евро (150 миллионов долларов) для помощи фермерам в вырубке виноградников в секторе, который сильно пострадал из-за изменения климата, слабого мирового спроса и торговых войн. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Издание отмечает, что правительство выделяет эти средства для финансирования нового постоянного плана по ликвидации виноградников, заявила министр сельского хозяйства Эни Женевар. Среди других мер — продление структурных кредитов до конца 2026 года и уменьшение некоторых социальных взносов.
Мировое потребление вина сокращается из-за изменения моделей потребления, слабых экономических условий и торговых войн, что вредит производителям во всем мире. Франция снизила прогноз производства вина в этом году до уровня ниже исторически низкого показателя 2024 года после того, как засухи и лесные пожары ударили по виноградникам.
Женевар также обратилась к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Кристофу Хансену с просьбой мобилизовать кризисные резервы для финансирования перегонки непроданных излишков, которые можно использовать для производства парфюмерии, дезинфицирующих гелей и этанола.
Дополнение
Потребление французского красного вина пострадало из-за геополитической напряженности, что ограничило экспорт на крупнейшие рынки США и Китая, отметила Женевар. Страна владеет около 11% мировых виноградников.
Оккупанты в Крыму вырубают лес под прикрытием "виноградников" - Сопротивление01.11.25, 11:42 • 3782 просмотра