Франция выделит 150 млн долларов на вырубку виноградников из-за падения спроса на вино - Bloomberg

Эксклюзив
11:46 • 762 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 3074 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 16722 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 16231 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 25038 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 34086 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31300 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 27965 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46107 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71039 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 16745 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 73088 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 101285 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 91675 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 97827 просмотра
Франция выделит 150 млн долларов на вырубку виноградников из-за падения спроса на вино - Bloomberg

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Франция выделит 130 миллионов евро (150 миллионов долларов) на вырубку виноградников из-за падения спроса, изменения климата и торговых войн. Министр сельского хозяйства Эни Женевар заявила, что средства пойдут на финансирование нового постоянного плана по ликвидации виноградников.

Франция выделит 150 млн долларов на вырубку виноградников из-за падения спроса на вино - Bloomberg

Франция, один из ведущих мировых производителей вина, выделит 130 миллионов евро (150 миллионов долларов) для помощи фермерам в вырубке виноградников в секторе, который сильно пострадал из-за изменения климата, слабого мирового спроса и торговых войн. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Издание отмечает, что правительство выделяет эти средства для финансирования нового постоянного плана по ликвидации виноградников, заявила министр сельского хозяйства Эни Женевар. Среди других мер — продление структурных кредитов до конца 2026 года и уменьшение некоторых социальных взносов.

Мировое потребление вина сокращается из-за изменения моделей потребления, слабых экономических условий и торговых войн, что вредит производителям во всем мире. Франция снизила прогноз производства вина в этом году до уровня ниже исторически низкого показателя 2024 года после того, как засухи и лесные пожары ударили по виноградникам.

Женевар также обратилась к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Кристофу Хансену с просьбой мобилизовать кризисные резервы для финансирования перегонки непроданных излишков, которые можно использовать для производства парфюмерии, дезинфицирующих гелей и этанола.

Дополнение

Потребление французского красного вина пострадало из-за геополитической напряженности, что ограничило экспорт на крупнейшие рынки США и Китая, отметила Женевар. Страна владеет около 11% мировых виноградников.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Bloomberg L.P.
Франция
Китай
Соединённые Штаты