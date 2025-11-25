Франція виділить 150 млн доларів на вирубку виноградників через падіння попиту на вино - Bloomberg
Київ • УНН
Франція, один із провідних світових виробників вина, виділить 130 мільйонів євро (150 мільйонів доларів) для допомоги фермерам у вирубці виноградників у секторі, що зазнав серйозного удару через зміну клімату, слабкий глобальний попит та торговельні війни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Видання зазначає, що уряд виділяє ці кошти для фінансування нового постійного плану з ліквідації виноградників, заявила міністерка сільського господарства Ені Женевар. Серед інших заходів — продовження структурних кредитів до кінця 2026 року та зменшення деяких соціальних внесків.
Світове споживання вина скорочується через зміну моделей споживання, слабкі економічні умови та торговельні війни, що шкодять виробникам у всьому світі. Франція знизила прогноз виробництва вина цього року до рівня нижче історично низького показника 2024 року після того, як посухи та лісові пожежі вдарили по виноградниках.
Женевар також звернулася до єврокомісара з питань сільського господарства та харчової промисловості Крістофа Хансена з проханням мобілізувати кризові резерви для фінансування перегонки непроданих надлишків, які можна використовувати для виробництва парфумів, дезінфікуючих гелів та етанолу.
Доповнення
Споживання французького червоного вина постраждало через геополітичну напруженість, що обмежила експорт на найбільші ринки США та Китаю, зазначила Женевар. Країна володіє близько 11% світових виноградників.
