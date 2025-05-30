Франция с июля запретит курение на улице в большинстве мест
Киев • УНН
Во Франции с 1 июля запретят курить в местах, где могут быть дети: на пляжах, в парках, возле школ и на остановках. Нарушителям грозит штраф до 135 евро.
Франция запретит курение на улице во всех местах, куда могут зайти дети, включая пляжи, парки и автобусные остановки, заявил министр здравоохранения и семьи страны Катрин Вотрен в четверг, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Известная как страна, где курильщики сидят с сигаретами на террасах кафе или ходят по мощеным улицам, Франция в последние годы усиливает ограничения на употребление табака в общественных местах.
Новый запрет, который вступит в силу 1 июля, будет распространяться на все места, где могут находиться дети, включая "пляжи, парки, общественные сады, за пределами школ, автобусных остановок и спортивных площадок", заявила министр Катрин Вотрен.
"Табак должен исчезнуть там, где есть дети", - заявила Вотрен в интервью, опубликованном региональной ежедневной газетой Ouest-France.
Свобода курить "заканчивается там, где начинается право детей дышать чистым воздухом", сказала она.
Запрет также будет распространяться на школы, чтобы ученики не курили перед ними.
Нарушителям грозит штраф до 135 евро (154 доллара США), сказала Вотрен.
Однако запрет не будет распространяться на культовые террасы кафе во Франции, сказала министр.
Электронные сигареты, которые в последние годы стали популярными во Франции, также не подпадают под запрет.
Франция уже запретила курение в общественных местах, таких как рабочие места, аэропорты и вокзалы, а также на игровых площадках.
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 35 процентов населения Франции являются курильщиками, что выше среднего показателя по Европе (25 процентов) и миру (21 процент).
По оценкам, ежегодно во Франции от осложнений, связанных с табаком, умирает около 75 000 человек.
Согласно недавнему опросу общественного мнения, шесть из 10 французов (62%) выступают за запрет курения в общественных местах.
Вотрен заявила, что "на данный момент" не планируется вводить дополнительные налоги на сигареты, сославшись на процветающий черный рынок, возникший после введения существующих налогов в попытке помешать курению.
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