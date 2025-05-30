Франция с июля запретит курение на улице в большинстве мест

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА
06:54 • 3604 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 13334 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 128396 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 155911 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 136182 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 123171 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 212570 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 106792 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128801 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 112216 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
66%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 11829 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 8892 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

02:25 • 7170 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 4254 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 11049 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 128396 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 212570 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 216618 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 292598 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 303389 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 740 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 111091 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 103774 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 116690 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 173982 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Франция с июля запретит курение на улице в большинстве мест

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Во Франции с 1 июля запретят курить в местах, где могут быть дети: на пляжах, в парках, возле школ и на остановках. Нарушителям грозит штраф до 135 евро.

Франция с июля запретит курение на улице в большинстве мест

Франция запретит курение на улице во всех местах, куда могут зайти дети, включая пляжи, парки и автобусные остановки, заявил министр здравоохранения и семьи страны Катрин Вотрен в четверг, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Известная как страна, где курильщики сидят с сигаретами на террасах кафе или ходят по мощеным улицам, Франция в последние годы усиливает ограничения на употребление табака в общественных местах.

Новый запрет, который вступит в силу 1 июля, будет распространяться на все места, где могут находиться дети, включая "пляжи, парки, общественные сады, за пределами школ, автобусных остановок и спортивных площадок", заявила министр Катрин Вотрен.

"Табак должен исчезнуть там, где есть дети", - заявила Вотрен в интервью, опубликованном региональной ежедневной газетой Ouest-France.

Свобода курить "заканчивается там, где начинается право детей дышать чистым воздухом", сказала она.

Запрет также будет распространяться на школы, чтобы ученики не курили перед ними.

Нарушителям грозит штраф до 135 евро (154 доллара США), сказала Вотрен.

Однако запрет не будет распространяться на культовые террасы кафе во Франции, сказала министр.

Электронные сигареты, которые в последние годы стали популярными во Франции, также не подпадают под запрет.

Франция уже запретила курение в общественных местах, таких как рабочие места, аэропорты и вокзалы, а также на игровых площадках.

ВОЗ опубликовала впервые в истории комплексный набор мер по отказу от курения03.07.24, 19:59 • 16616 просмотров

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 35 процентов населения Франции являются курильщиками, что выше среднего показателя по Европе (25 процентов) и миру (21 процент).

По оценкам, ежегодно во Франции от осложнений, связанных с табаком, умирает около 75 000 человек.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, шесть из 10 французов (62%) выступают за запрет курения в общественных местах.

Вотрен заявила, что "на данный момент" не планируется вводить дополнительные налоги на сигареты, сославшись на процветающий черный рынок, возникший после введения существующих налогов в попытке помешать курению.

Еврокомиссия рекомендует усилить защиту от пассивного курения на открытых зонах18.09.24, 02:40 • 19119 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Франция
Brent
$63.07
Bitcoin
$105,725.70
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.06
Золото
$3,325.04
Ethereum
$2,621.20