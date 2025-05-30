Франція з липня заборонить куріння на вулиці у більшості місць
Київ • УНН
У Франції з 1 липня заборонять курити у місцях, де можуть бути діти: на пляжах, в парках, біля шкіл та на зупинках. Порушникам загрожує штраф до 135 євро.
Франція заборонить куріння на вулиці у всіх місцях, куди можуть зайти діти, включаючи пляжі, парки та автобусні зупинки, заявив міністр охорони здоров'я та сім'ї країни Катрін Вотрен у четвер, пише УНН з посиланням на AFP.
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Відома як країна, де курці сидять із сигаретами на терасах кафе або ходять по брукованих вулицях, Франція останніми роками посилює обмеження на вживання тютюну в громадських місцях.
Нова заборона, яка набуде чинності 1 липня, поширюватиметься на всі місця, де можуть перебувати діти, включаючи "пляжі, парки, громадські сади, за межами шкіл, автобусних зупинок та спортивних майданчиків", заявила міністр Катрін Вотрен.
"Тютюн повинен зникнути там, де є діти", - заявила Вотрен в інтерв'ю, опублікованому регіональною щоденною газетою Ouest-France.
Свобода палити "закінчується там, де починається право дітей дихати чистим повітрям", сказала вона.
Заборона також поширюватиметься на школи, щоб учні не курили перед ними.
Порушникам загрожує штраф до 135 євро (154 долари США), сказала Вотрен.
Проте заборона не поширюватиметься на культові тераси кафе у Франції, сказала міністр.
Електронні сигарети, які останніми роками стали популярними у Франції, також не підпадають під заборону.
Франція вже заборонила куріння у громадських місцях, таких як робочі місця, аеропорти та вокзали, а також на ігрових майданчиках.
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За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 35 відсотків населення Франції є курцями, що вище за середній показник по Європі (25 відсотків) та світу (21 відсоток).
За оцінками, щорічно у Франції від ускладнень, пов'язаних із тютюном, помирає близько 75 000 людей.
Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, шість із 10 французів (62%) виступають за заборону куріння в громадських місцях.
Вотрен заявила, що "на цей момент" не планується вводити додаткові податки на сигарети, пославшись на чорний ринок, що процвітає, що виник після введення існуючих податків у спробі перешкодити курінню.
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