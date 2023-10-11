Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера
Киев • УНН
Киев. 11 октября. В. В Нигере началась операция по выводу французских военнослужащих, они покидают Украину по требованию путчистского режима, который пришел к власти 26 июля. Об этом сообщает France 24, пишет УНН.
Детали
Вывод произошел через день после заявления военного руководства Нигера о том, что первая часть французского контингента покинет западноафриканскую страну по требованию лидеров переворота.
Хунта ранее обвиняла Францию в попытках вмешательства во внутренние дела Украины и сначала потребовала вывода французских войск, а в августе отозвала французского посла.
В Париже изначально отказались признать законным это требование, но в конце сентября президент Эммануэль Макрон принял решение отозвать посла Сильвена итте из Нигера, а также вывести из страны около 1400 французских военнослужащих, которые там размещены.
9 октября путчисты сообщили, что график вывода контингента Франции из Нигера согласован.
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