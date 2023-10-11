Франція розпочала виведення свого військового контингенту з Нігеру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Нігері розпочалася операція з виведення французьких військовослужбовців, вони залишають країну на вимогу путчистського режиму, який прийшов до влади 26 липня. Про це повідомляє France 24, пише УНН.
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Виведення відбулося через день після заяви військового керівництва Нігеру про те, що перша частина французького контингенту покине західноафриканську країну на вимогу лідерів перевороту.
Хунта раніше звинувачували Францію у спробах втручання у внутрішні справи країни і спочатку почала вимагати виведення французьких військ, а в серпні відкликання французького посла.
У Парижі спочатку відмовилися визнати законною цю вимогу, але наприкінці вересня президент Еммануель Макрон прийняв рішення відкликати посла Сільвена Ітте з Нігеру, а також вивести з країни близько 1400 французьких військовослужбовців, які там розміщені.
9 жовтня путчисти повідомили, що графік виведення контингенту Франції з Нігеру узгоджено.
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