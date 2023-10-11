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Франція розпочала виведення свого військового контингенту з Нігеру

Франція розпочала виведення свого військового контингенту з Нігеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Нігері розпочалася операція з виведення французьких військовослужбовців, вони залишають країну на вимогу путчистського режиму, який прийшов до влади 26 липня. Про це повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Виведення відбулося через день після заяви військового керівництва Нігеру про те, що перша частина французького контингенту покине західноафриканську країну на вимогу лідерів перевороту.

Хунта раніше звинувачували Францію у спробах втручання у внутрішні справи країни і спочатку почала вимагати виведення французьких військ, а в серпні відкликання французького посла.

У Парижі спочатку відмовилися визнати законною цю вимогу, але наприкінці вересня президент Еммануель Макрон прийняв рішення відкликати посла Сільвена Ітте з Нігеру, а також вивести з країни близько 1400 французьких військовослужбовців, які там розміщені.

9 жовтня путчисти повідомили, що графік виведення контингенту Франції з Нігеру узгоджено.

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