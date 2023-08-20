Лідер хунти у Нігері пообіцяв повернути країну під цивільне правління протягом трьох років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лідер державного перевороту в Нігері пообіцяв повернути західноафриканську державу під цивільне правління протягом трьох років, пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Генерал Абдурахаман Чіані зробив заяву про передачу влади після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas у столиці Ніамей.
Ecowas погрожував військовими діями, щоб придушити державний переворот. На що глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але буде захищатися від будь-якого іноземного втручання. Ecowas відхилив трирічний термін після переговорів у неділю.
«Якщо проти нас буде здійснено атаку, це буде не прогулянка в парку, як, здається, думають деякі люди», — попередив він у своєму телезверненні в суботу ввечері.
Генерал Чіані не повідомив подробиць про передачу влади, але сказав, що принципи переходу будуть визначені протягом 30 днів під час «діалогу», організованого лідерами перевороту.
Їхню делегацію очолив колишній нігерійський воєначальник генерал Абдулсаламі Абубакар, а також увійшов найвищий мусульманський лідер Нігерії, султан Сокото Мухаммаду Сааду Абубакар III.
Доповнення
Генерал Чіані також знову критикував те, що він назвав «незаконними та негуманними» санкціями, накладеними Ecowas на країну, що не має виходу до моря.
Це включало відключення електроенергії, що призвело до знеструмлення в Ніамеї та інших великих містах, а також блокування важливого імпорту.
Нагадаємо
США заявили 16 серпня, що новий посол невдовзі вирушить до Нігеру і очолить дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення державного перевороту.