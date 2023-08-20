Лидер хунты в Нигере пообещал вернуть страну под гражданское правление в течение трех лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Лидер государственного переворота в Нигере пообещал вернуть западноафриканское государство под гражданское правление в течение трех лет, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Генерал Абдурахаман Чиани сделал заявление о передаче власти после встречи с посредниками из западноафриканского регионального блока Ecowas в столице Ниамей.
Ecowas угрожал военными действиями, чтобы подавить государственный переворот. На что глава хунты заявил, что Нигер не хочет войны, но будет защищаться от любого иностранного вмешательства. Ecowas отклонил трехлетний срок после переговоров в воскресенье.
«Если против нас будет совершена атака, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди», — предупредил он в своем телеобращении в субботу вечером.
Генерал Чиани не сообщил подробностей о передаче власти, но сказал, что принципы перехода будут определены в течение 30 дней во время «диалога», организованного лидерами переворота.
Их делегацию возглавил бывший нигерийский военачальник генерал Абдулсалами Абубакар, а также вошел высший мусульманский лидер Нигерии, султан Сокото Мухаммаду Сааду Абубакар III.
Дополнение
Генерал Чиани также вновь критиковал то, что он назвал «незаконными и негуманными» санкциями, наложенными ЭКОВАС на страну, не имеющую выхода к морю.
Это включало отключение электроэнергии, что привело к обесточиванию Ниамеи и других крупных городов, а также блокирование важного импорта.
Напомним
США заявили 16 августа, что новый посол вскоре отправится в Нигер и возглавит дипломатические усилия, направленные на прекращение государственного переворота.