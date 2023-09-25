Франція розриває військову співпрацю з Нігером та відкликає посла

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"Франція вирішила повернути свого посла. У найближчі години він і кілька дипломатів повернуться до Франції. Ми також покладемо край нашій військовій співпраці з владою Нігеру", — сказав Макрон.

Він додав, що мав розмову з президентом Нігеру Мохамедом Базумом, якого скинула військова хунта після державного перевороту.

Контекст

За останні роки французькі війська були виведені також із сусідніх країн Малі та Буркіна-Фасо після того, як там сталися перевороти. Раніше Франція розмістила тисячі військових у регіоні на прохання африканських лідерів для боротьби з угрупованнями джихадистів.

З моменту перевороту у Нігері, що стався у липні 2023 року Франція залишила в Нігері близько 1500 військових і неодноразово відмовлялася від наказу нової хунти забрати свого посла. Франція заявляла, що не визнає лідерів перевороту легітимними.

Відомо, що у столиці Нігеру розташована одна з найбільших авіабаз Франції в Африці. На території країни нині перебувають військові підрозділи Німеччини, Італії, США.