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Франция разрывает военное сотрудничество с Нигером и отзывает посла

Франция разрывает военное сотрудничество с Нигером и отзывает посла

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Франция выведет свои войска из Нигера и отзовет посла. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Associated Press, передает УНН.

Цитата

"Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы он и несколько дипломатов вернутся во Францию. Мы также положим конец нашему военному сотрудничеству с властями Нигера", — сказал Макрон.

Он добавил, что имел разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого свергла военная хунта после государственного переворота.

Контекст

За последние годы французские войска были выведены также из соседних стран Мали и Буркина-Фасо после того, как там произошли перевороты. Ранее Франция разместила тысячи военных в регионе по просьбе африканских лидеров для борьбы с группировками джихадистов.

С момента переворота в Нигере, произошедшего в июле 2023 года Франция оставила в Нигере около 1500 военных и неоднократно отказывалась от приказа новой хунты забрать своего посла. Франция заявляла, что не признает лидеров переворота легитимными.

Известно, что в столице Нигера расположена одна из крупнейших авиабаз Франции в Африке. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США.

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