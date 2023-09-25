Франция разрывает военное сотрудничество с Нигером и отзывает посла
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Франция выведет свои войска из Нигера и отзовет посла. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Associated Press, передает УНН.
Цитата
"Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы он и несколько дипломатов вернутся во Францию. Мы также положим конец нашему военному сотрудничеству с властями Нигера", — сказал Макрон.
Он добавил, что имел разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого свергла военная хунта после государственного переворота.
Контекст
За последние годы французские войска были выведены также из соседних стран Мали и Буркина-Фасо после того, как там произошли перевороты. Ранее Франция разместила тысячи военных в регионе по просьбе африканских лидеров для борьбы с группировками джихадистов.
С момента переворота в Нигере, произошедшего в июле 2023 года Франция оставила в Нигере около 1500 военных и неоднократно отказывалась от приказа новой хунты забрать своего посла. Франция заявляла, что не признает лидеров переворота легитимными.
Известно, что в столице Нигера расположена одна из крупнейших авиабаз Франции в Африке. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США.