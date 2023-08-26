Хунта в Нігері наказала послу Франції покинути країну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Хунта в Нігері оголосила, що посол Франції повинен залишити країну. Йму дається термін 48 годин. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP, передає УНН.
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Франція вже відреагувала та відхилила вимогу повернути додому посла в Нігері.
«Змовники в Нігері не мають повноважень вимагати від французького посла покинути країну», — заявляє французька влада.
Додамо
На території Нігеру дислоковані близько 1500 солдатів. Вони беруть участь у військових операціях проти радикальних ісламістських повстанців у Західній Африці.
Військова хунта править Нігером після державного перевороту в кінці липня 2023 року.
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