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Хунта в Нигере приказала послам Германии, Нигерии и Франции покинуть страну

Хунта в Нигере приказала послам Германии, Нигерии и Франции покинуть страну

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Хунта в Нигере объявила, что посол Франции должен покинуть страну. Ему дается срок 48 часов. Об этом сообщает информационное агентство AFP, передает УНН.

Детали

Франция уже отреагировала и отклонила требование вернуть домой посла в Нигере.

«Заговорщики в Нигере не имеют полномочий требовать от французского посла покинуть страну», — заявляют французские власти.

Добавим

На территории Нигера дислоцированы около 1500 солдат. Они участвуют в военных операциях против радикальных исламистских повстанцев в Западной Африке.

Военная хунта правит Нигером после государственного переворота в конце июля 2023 года.

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