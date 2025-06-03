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Нью-Йорк Таймс

Франция предоставит дополнительные 200 млн евро на восстановление Украины и проекты евроинтеграции - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция предоставит Украине дополнительные 200 млн евро. Также достигнута договоренность о совместном заседании правительств и сотрудничестве в ОПК.

Франция предоставит дополнительные 200 млн евро на восстановление Украины и проекты евроинтеграции - Шмыгаль

Франция предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Франции Франсуа Байру, передает УНН.

Франция предоставит дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком. Соответствующая договоренность достигнута во время нашей встречи с Премьер-министром Франции Франсуа Байру в Париже. Кроме того, французское Правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро 

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что во время встречи была достигнута договоренность о проведении совместного заседания правительств.

Готовим важные соглашения о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса, критического сырья и в стратегических отраслях. Мы заинтересованы развивать наше оборонное партнерство, создавать совместные предприятия. Сосредоточились также на вопросе торговли. Франция остается нашим надежным стратегическим партнером. В частности, с начала полномасштабной войны Украина получила 2 млрд евро только прямой бюджетной помощи. А также значительную поддержку в виде гуманитарной, энергетической, военной помощи, в частности ПВО и ракетных систем, артиллерии, бронетехники 

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Украина намерена интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития уже в следующем году. Для этого в стране, несмотря на войну, внедряют структурные реформы, совершенствуют регуляторные механизмы, создают благоприятные условия для инвестиций.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Париж
Франция
Украина
Денис Шмыгаль
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