Франція надасть додаткові 200 млн євро на відбудову України та проєкти євроінтеграції - Шмигаль

Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру, передає УНН.

Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Відповідної домовленості досягнуто під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі. Крім того, французький Уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро

Він зазначив, що під час зустрічі було домовлено про проведення спільного засідання урядів.

Готуємо важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства. Зосередилися також на питанні торгівлі. Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна отримала 2 млрд євро тільки прямої бюджетної допомоги. А також значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки