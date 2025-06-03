Франція надасть додаткові 200 млн євро на відбудову України та проєкти євроінтеграції - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро. Також досягнуто домовленості про спільне засідання урядів та співпрацю в ОПК.
Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру, передає УНН.
Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Відповідної домовленості досягнуто під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі. Крім того, французький Уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро
Він зазначив, що під час зустрічі було домовлено про проведення спільного засідання урядів.
Готуємо важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства. Зосередилися також на питанні торгівлі. Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна отримала 2 млрд євро тільки прямої бюджетної допомоги. А також значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки
Нагадаємо
Україна має намір інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. Для цього в країні, попри війну, впроваджують структурні реформи, удосконалюють регуляторні механізми, створюють сприятливі умови для інвестицій.