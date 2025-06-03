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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 7174 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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Франція надасть додаткові 200 млн євро на відбудову України та проєкти євроінтеграції - Шмигаль

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро. Також досягнуто домовленості про спільне засідання урядів та співпрацю в ОПК.

Франція надасть додаткові 200 млн євро на відбудову України та проєкти євроінтеграції - Шмигаль

Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру, передає УНН.

Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Відповідної домовленості досягнуто під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі. Крім того, французький Уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро 

- написав Шмигаль.

Він зазначив, що під час зустрічі було домовлено про проведення спільного засідання урядів.

Готуємо важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства. Зосередилися також на питанні торгівлі. Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна отримала 2 млрд євро тільки прямої бюджетної допомоги. А також значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки 

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

Україна має намір інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. Для цього в країні, попри війну, впроваджують структурні реформи, удосконалюють регуляторні механізми, створюють сприятливі умови для інвестицій.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Париж
Франція
Україна
Денис Шмигаль
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