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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 5296 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Україна розраховує приєднатись до ОЕСР наступного року - Шмигаль

Київ • УНН

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Україна активно впроваджує реформи для інтеграції до ОЕСР, включаючи боротьбу з корупцією, цифровізацію та дерегуляцію. Вже скасовано 2000 регуляторних інструментів, знижується корупційне навантаження на економіку.

Україна розраховує приєднатись до ОЕСР наступного року - Шмигаль

Україна має намір інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. Для цього в країні, попри війну, впроваджують структурні реформи, удосконалюють регуляторні механізми, створюють сприятливі умови для інвестицій. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР на рівні міністерів, передає УНН.

Деталі

Прем'єр зазначив, що два роки тому стартувала Програма ОЕСР для України. За цей період реалізовано 23 спільні заходи, країна долучилася до восьми правових інструментів.

Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР

- зазначив Шмигаль.

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Крім того, він наголосив, що цифровізація державних процесів унеможливлює корупцію. Зокрема, такі інструменти як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM вже демонструють позитивний ефект. 

Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунули бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наблизили низку правових актів до європейських стандартів 

- наголосив голова уряду.

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Прем’єр-міністр також зазначив, що досягнуто прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. Зокрема, торік відкриті приватизаційні аукціони забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза. А надходження від приватизації перевищили заплановані показники у 2,5 раза.

У результаті реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську.  Ми знаємо, що зміни, які відбуваються сьогодні, це фундамент відбудови, зростання та добробуту для багатьох поколінь українців

- додав Шмигаль.

Довідка

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, переважно розвинутих, які ділять принципи демократії та ринкової економіки. Її метою є сприяння економічному зростанню та соціальному прогресу.

Нагадаємо

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025 та 2026 роках через безпекову ситуацію. Інфляційний тиск залишатиметься високим.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
Україна
Денис Шмигаль
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