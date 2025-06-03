Україна розраховує приєднатись до ОЕСР наступного року - Шмигаль

Україна має намір інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. Для цього в країні, попри війну, впроваджують структурні реформи, удосконалюють регуляторні механізми, створюють сприятливі умови для інвестицій. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР на рівні міністерів, передає УНН.

Прем'єр зазначив, що два роки тому стартувала Програма ОЕСР для України. За цей період реалізовано 23 спільні заходи, країна долучилася до восьми правових інструментів.

Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР

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Крім того, він наголосив, що цифровізація державних процесів унеможливлює корупцію. Зокрема, такі інструменти як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM вже демонструють позитивний ефект.

Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунули бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наблизили низку правових актів до європейських стандартів

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Прем’єр-міністр також зазначив, що досягнуто прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. Зокрема, торік відкриті приватизаційні аукціони забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза. А надходження від приватизації перевищили заплановані показники у 2,5 раза.

У результаті реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську. Ми знаємо, що зміни, які відбуваються сьогодні, це фундамент відбудови, зростання та добробуту для багатьох поколінь українців