Зростання економіки України сповільниться до 2%: ОЕСР оновила прогноз

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку, ідеться в огляді ОЕСР за червень, пише УНН.

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"Активність продовжує відновлюватися, але повільніше. Прогнозується, що зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпека не буде відновлена", - ідеться у звіті.

Зростання економіки України, як зазначається, підтримуватиметься міжнародною допомогою, витратами на оборону та внутрішнім приватним попитом.

"Дефіцит робочої сили й надалі стримуватиме зростання. Невизначеність залишається надзвичайно високою. Погіршення ситуації з безпекою або менша зовнішня підтримка створюють негативні ризики для перспектив. І навпаки, якщо безпеку можна буде відновити швидше, реконструкція та відновлення прискоряться. Державні витрати є допоміжною діяльністю", - зазначили в ОЕСР.

Національний банк України, як вказує ОЕСР, "справедливо підвищив облікову ставку у відповідь на зростання інфляції та продовжує рух до повністю плаваючого курсу".

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"Зважаючи на високі потреби у видатках на оборону та реконструкцію, державні надходження можна збільшити шляхом проведення реформ податкового адміністрування для кращого дотримання законодавства, зменшення пільг та звуження охоплення спрощеного режиму оподаткування", - сказано у звіті.

"Політика підтримки ветеранів і мігрантів для реінтеграції в економіку буде центральною для майбутнього економічного зростання", - вказали в ОЕСР.

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Економіка залишається стійкою, але темпи відновлення сповільнилися

ОЕСР вказує, що ВВП України зріс на 2,9% у 2024 році. "Зростання сповільнилося у другій половині 2024 року та на початку 2025 року через постійний брак робочої сили та тривалі атаки росії на енергетичну інфраструктуру. Попри це, між січнем і березнем 2025 року ділові настрої різко покращилися. Сильний споживчий попит, що відображає зростання реальної заробітної плати, збільшення виробництва, пов’язаного з обороною, і будівництво, а також стабільніша поставка енергії сприяли покращенню очікувань компаній у всіх секторах", - зазначається у звіті.

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Водночас, зазначили в ОЕСР, інфляційний тиск високий.

"Інфляція споживчих цін досягла 15,1% за рік до квітня 2025 року, що відображає підвищення внутрішніх цін на продукти харчування та енергоносії, тоді як базова інфляція становила 12,1%", - ідеться у звіті.

Пропозиція робочої сили, як зазначається, зросла в першому кварталі 2025 року, оскільки молоді та старші люди, а також жінки були залучені до робочої сили, але нестача робочої сили продовжує залишатися основною перешкодою, з якою стикається бізнес.

"Експорт сільськогосподарської та металургійної продукції скоротився в другій половині 2024 року, а потім стабілізувався в перших місяцях 2025 року. Імпорт зріс, збільшивши дефіцит торгівлі", - сказано у звіті.

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"Прямий вплив 25% мита США на імпорт сталі та алюмінію та 10% мита на інші товари обмежений, але непрямий вплив через зниження попиту на інших ринках може бути більш значним", - вказали в ОЕСР.

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Україна, як повідомляється, уклала нову угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі, яка скасовує або знижує мита на низку товарів. Зовнішня допомога протягом перших місяців 2025 року була достатньою для покриття потреб у фінансуванні, а зовнішні резерви центрального банку зросли на понад 4 мільярди доларів США до 46,7 мільярдів доларів США на початок травня 2025 року, що еквівалентно майже шестимісячному імпорту.

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Прогнозується, що бюджетний дефіцит становитиме близько 20% ВВП у 2025 році. Зовнішня підтримка, включаючи механізм ERA обсягом 50 мільярдів доларів США та механізм ЄС Ukraine Facility для України, як повідомляється, "покриває значну частину потреб у фінансуванні впродовж 2025 року".

"Фіскальна політика залишається зосередженою на фінансуванні військових зусиль, одночасно захищаючи основні державні послуги", - ідеться у звіті.

Зазначається, що у відповідь на зростання інфляції НБУ підвищив облікову ставку з 13,0% у грудні 2024 року до 15,5% у березні 2025 року. "Національний банк України потребуватиме продовження пильності, щоб стабілізувати інфляцію та забезпечити збереження очікувань", - вказали в ОЕСР.

Відновлення залишатиметься слабким, доки не буде відновлено безпеку

"У 2025 році очікується помірне зростання на 2,0%, на тлі того, як витрати на оборону продовжують підтримувати активність, а споживчі витрати зростають, на тлі того, як дефіцит робочої сили ще більше стимулює зростання заробітної плати", - вказали в ОЕСР.

"Дещо менш сприятливі умови сільського господарства у 2024 році негативно впливатимуть на виробництво та експорт у 2025 році та сприятимуть інфляції. Очікується, що призупинення роботи на Покровській шахті вплине на виробництво та експорт сталі", - сказано у звіті.

Прогнозується, що зростання залишиться на рівні 2% у 2026 році.

"Очікується, що інфляційний тиск залишатиметься високим у найближчій перспективі через обмежену пропозицію, а також через те, що зростання вартості робочої сили та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни. Прогнозується, що ціни на енергоносії та продовольство стабілізуються у 2026 році, що дозволить певним чином пом’якшити інфляцію", - повідомили в ОЕСР.

В ОЕСР зауважили, що "невизначеність залишається надзвичайно високою".

"Україна залишається залежною від постійної міжнародної військової та фінансової підтримки. Зменшення міжнародної технічної допомоги може також уповільнити темпи реформ і покращення інвестиційного клімату, обтяжуючи повернення переміщених осіб", - сказано у звіті.

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"Проведення реструктуризації непогашених зовнішніх державних і гарантованих державою боргів і умовних зобов’язань, а також готовність, коли умови дозволять, повернути бюджет до середньострокової мети невеликого дефіциту, можуть підтримати стійкість державних фінансів. Звуження сфери дії передбачуваного податкового режиму поряд із зниженням тягаря дотримання податкового законодавства може підтримати доходи та покращити бізнес-середовище", - ідеться у звіті ОЕСР.

Також зазначається, що посилення управління державними інвестиціями для покращення якості та реалізації проекту сприятиме реконструкції в умовах обмеженого фіскального простору.

"Зміцнення ринку праці, зокрема через доступ до програм перекваліфікації та покращення умов праці, щоб допомогти ветеранам війни та переміщеним особам реінтегруватися в робочу силу, буде центральним у розв’язанні демографічних проблем, загострених вторгненням росії", - вказали в ОЕСР.

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