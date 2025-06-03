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Рост экономики Украины замедлится до 2%: ОЭСР обновила прогноз

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2% в 2025 и 2026 годах из-за ситуации с безопасностью. Инфляционное давление будет оставаться высоким.

Рост экономики Украины замедлится до 2%: ОЭСР обновила прогноз

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году и продолжение роста на уровне 2% в 2026 году, если не будет восстановлена безопасность, говорится в обзоре ОЭСР за июнь, пишет УНН.

Детали

"Активность продолжает восстанавливаться, но медленнее. Прогнозируется, что рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена", - говорится в отчете.

Рост экономики Украины, как отмечается, будет поддерживаться международной помощью, расходами на оборону и внутренним частным спросом.

"Дефицит рабочей силы и в дальнейшем будет сдерживать рост. Неопределенность остается чрезвычайно высокой. Ухудшение ситуации с безопасностью или меньшая внешняя поддержка создают негативные риски для перспектив. И наоборот, если безопасность можно будет восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся. Государственные расходы являются вспомогательной деятельностью", - отметили в ОЭСР.

Национальный банк Украины, как указывает ОЭСР, "справедливо повысил учетную ставку в ответ на рост инфляции и продолжает движение к полностью плавающему курсу".

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"Учитывая высокие потребности в расходах на оборону и реконструкцию, государственные поступления можно увеличить путем проведения реформ налогового администрирования для лучшего соблюдения законодательства, уменьшения льгот и сужения охвата упрощенного режима налогообложения", - сказано в отчете.

"Политика поддержки ветеранов и мигрантов для реинтеграции в экономику будет центральной для будущего экономического роста", - указали в ОЭСР.

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Экономика остается устойчивой, но темпы восстановления замедлились

ОЭСР указывает, что ВВП Украины вырос на 2,9% в 2024 году. "Рост замедлился во второй половине 2024 года и в начале 2025 года из-за постоянной нехватки рабочей силы и длительных атак россии на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, между январем и мартом 2025 года деловые настроения резко улучшились. Сильный потребительский спрос, отражающий рост реальной заработной платы, увеличение производства, связанного с обороной, и строительство, а также более стабильная поставка энергии способствовали улучшению ожиданий компаний во всех секторах", - отмечается в отчете.

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В то же время, отметили в ОЭСР, инфляционное давление высокое.

"Инфляция потребительских цен достигла 15,1% за год до апреля 2025 года, что отражает повышение внутренних цен на продукты питания и энергоносители, тогда как базовая инфляция составила 12,1%", - говорится в отчете.

Предложение рабочей силы, как отмечается, выросло в первом квартале 2025 года, поскольку молодые и пожилые люди, а также женщины были вовлечены в рабочую силу, но нехватка рабочей силы продолжает оставаться основным препятствием, с которым сталкивается бизнес.

"Экспорт сельскохозяйственной и металлургической продукции сократился во второй половине 2024 года, а затем стабилизировался в первых месяцах 2025 года. Импорт вырос, увеличив дефицит торговли", - сказано в отчете.

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"Прямое влияние 25% пошлины США на импорт стали и алюминия и 10% пошлины на другие товары ограничено, но косвенное влияние из-за снижения спроса на других рынках может быть более значительным", - указали в ОЭСР.

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Украина, как сообщается, заключила новое соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, которое отменяет или снижает пошлины на ряд товаров. Внешняя помощь в течение первых месяцев 2025 года была достаточной для покрытия потребностей в финансировании, а внешние резервы центрального банка выросли на более чем 4 миллиарда долларов США до 46,7 миллиардов долларов США на начало мая 2025 года, что эквивалентно почти шестимесячному импорту.

Процентные ставки были повышены, тогда как государственные финансы остаются в состоянии стресса

Прогнозируется, что бюджетный дефицит составит около 20% ВВП в 2025 году. Внешняя поддержка, включая механизм ERA объемом 50 миллиардов долларов США и механизм ЕС Ukraine Facility для Украины, как сообщается, "покрывает значительную часть потребностей в финансировании в течение 2025 года".

"Фискальная политика остается сосредоточенной на финансировании военных усилий, одновременно защищая основные государственные услуги", - говорится в отчете.

Отмечается, что в ответ на рост инфляции НБУ повысил учетную ставку с 13,0% в декабре 2024 года до 15,5% в марте 2025 года. "Национальный банк Украины потребует продолжения бдительности, чтобы стабилизировать инфляцию и обеспечить сохранение ожиданий", - указали в ОЭСР.

Восстановление будет оставаться слабым, пока не будет восстановлена безопасность

"В 2025 году ожидается умеренный рост на 2,0%, на фоне того, как расходы на оборону продолжают поддерживать активность, а потребительские расходы растут, на фоне того, как дефицит рабочей силы еще больше стимулирует рост заработной платы", - указали в ОЭСР.

"Несколько менее благоприятные условия сельского хозяйства в 2024 году негативно повлияют на производство и экспорт в 2025 году и будут способствовать инфляции. Ожидается, что приостановка работы на Покровской шахте повлияет на производство и экспорт стали", - сказано в отчете.

Прогнозируется, что рост останется на уровне 2% в 2026 году.

"Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться высоким в ближайшей перспективе из-за ограниченного предложения, а также из-за того, что рост стоимости рабочей силы и более высокие цены на энергоносители для производителей переносятся на розничные цены. Прогнозируется, что цены на энергоносители и продовольствие стабилизируются в 2026 году, что позволит некоторым образом смягчить инфляцию", - сообщили в ОЭСР.

В ОЭСР отметили, что "неопределенность остается чрезвычайно высокой".

"Украина остается зависимой от постоянной международной военной и финансовой поддержки. Уменьшение международной технической помощи может также замедлить темпы реформ и улучшения инвестиционного климата, обременяя возвращение перемещенных лиц. Основы для восстановления лежат в макроэкономической стабильности и улучшении базовых условий. Проведение реструктуризации непогашенных внешних государственных и гарантированных государством долгов и условных обязательств, а также готовность, когда условия позволят, вернуть бюджет к среднесрочной цели небольшого дефицита, могут поддержать устойчивость государственных финансов. Сужение сферы действия предполагаемого налогового режима наряду со снижением бремени соблюдения налогового законодательства может поддержать доходы и улучшить бизнес-среду", - говорится в отчете ОЭСР.

Также отмечается, что усиление управления государственными инвестициями для улучшения качества и реализации проекта будет способствовать реконструкции в условиях ограниченного фискального пространства.

"Укрепление рынка труда, в частности через доступ к программам переквалификации и улучшение условий труда, чтобы помочь ветеранам войны и перемещенным лицам реинтегрироваться в рабочую силу, будет центральным в решении демографических проблем, обостренных вторжением россии", - указали в ОЭСР.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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