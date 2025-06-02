Бизнес впервые за год положительно оценивает свои перспективы во всех четырех секторах – НБУ

Бизнес возобновил положительные оценки деловой активности - впервые с мая 2024 года во всех опрошенных секторах, свидетельствуют итоги опроса НБУ предприятий в мае, пишет УНН.

Детали

"Бизнес в мае возобновил положительные оценки результатов собственной экономической деятельности. Впервые с мая 2024 года роста ожидали предприятия всех секторов, участвующих в опросах Национального банка", - говорится в сообщении.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в мае 2025 года составил 50,8 по сравнению с 49,4 в апреле 2025 года и был выше уровня в мае 2024 года (48,0).

Что повлияло

Оживленный потребительский спрос, устойчивая ситуация в энергетике, поступление международной финансовой помощи, а также сезонный фактор, как указано, положительно повлияли на ожидания предприятий. В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

По отраслям

Предприятия строительства наиболее оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря устойчивому внутреннему спросу и сезонному фактору. Строители существенно усилили положительные ожидания по увеличению объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Несмотря на усиление темпов роста стоимости услуг подрядчиков, респонденты ожидали значительного увеличения объема закупки их услуг и несколько смягчили оценки по их доступности.

Предприятия промышленности четвертый месяц подряд дали положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживленным потребительским настроениям и устойчивой ситуации в энергетике. Респонденты сохранили оптимистичные настроения относительно объема произведенной продукции и объема новых заказов на продукцию и ожидали объем новых экспортных заказов на уровне предыдущего месяца. Зато сохранились пессимистичные оценки относительно объема незавершенного производства, запасов сырья и материалов, а также остатков готовой продукции.

Предприятия торговли третий месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей текущей деятельности. Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объема товарооборота, ослабили оценки объема закупки товаров для продажи, а также были настроены на уменьшение остатков товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг впервые с мая 2024 года оптимистично оценили результаты своей текущей деятельности благодаря налаживанию логистических цепей, а также оживлению спроса. Респонденты были настроены на увеличение объема предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Ожидания по ценам и занятости

На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг были настроены на более умеренное подорожание закупочных цен, а также цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, зато строительные компании ожидали их незначительное ускорение.

Оценки по занятости оставались неоднородными. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. Зато руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 мая 2025 года. В опросе приняли участие 565 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.