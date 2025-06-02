Бізнес вперше за рік позитивно оцінює свої перспективи у всіх чотирьох секторах - НБУ

Бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності - уперше з травня 2024 у всіх опитаних секторах, свідчать підсумки опитування НБУ підприємств у травні, пише УНН.

Деталі

"Бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності. Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Національного банку", - ідеться у повідомленні.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у травні 2025 року становив 50,8 порівняно з 49,4 у квітні 2025 року та був вищий за рівень у травні 2024 року (48,0).

Що вплинуло

Жвавий споживчий попит, стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, а також сезонний чинник, як вказано, позитивно вплинули на очікування підприємств. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

По галузях

Підприємства будівництва найоптимістичніше оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику. Будівельники суттєво посилили позитивні очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Попри посилення темпів зростання вартості послуг підрядників, респонденти очікували на значне збільшення обсягу закупівлі їхніх послуг та дещо пом’якшили оцінки щодо їх доступності.

Підприємства промисловості четвертий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям і стійкій ситуації в енергетиці. Респонденти зберегли оптимістичні настрої щодо обсягу виготовленої продукції й обсягу нових замовлень на продукцію та очікували обсяг нових експортних замовлень на рівні попереднього місяця. Натомість збереглися песимістичні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва, запасів сировини та матеріалів, а також залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності. Торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообороту, послабили оцінки щодо обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були налаштовані на зменшення залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, а також пожвавленню попиту. Респонденти були налаштовані на збільшення обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Очікування щодо цін та зайнятості

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.

Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 565 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.