Бізнес вперше за рік позитивно оцінює свої перспективи у всіх чотирьох секторах - НБУ

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 32508 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

Ексклюзив
06:01 • 87613 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 112734 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 175409 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 197610 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 115873 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 251960 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 182645 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123696 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108561 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
36%
751мм
Популярнi новини

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

2 червня, 01:39 • 81509 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

2 червня, 02:37 • 64194 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 118816 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 14295 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 31220 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 251979 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 299582 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 313025 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 318955 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 415339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 31956 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 102733 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 182651 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 126028 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 157268 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Бізнес вперше за рік позитивно оцінює свої перспективи у всіх чотирьох секторах - НБУ

Київ • УНН

 • 710 перегляди

У травні 2025 року бізнес відновив позитивні оцінки економічної діяльності в усіх секторах. Індекс очікувань ділової активності зріс до 50,8 завдяки попиту та фіндопомозі.

Бізнес вперше за рік позитивно оцінює свої перспективи у всіх чотирьох секторах - НБУ

Бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності - уперше з травня 2024 у всіх опитаних секторах, свідчать підсумки опитування НБУ підприємств у травні, пише УНН.

Деталі

"Бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності. Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Національного банку", - ідеться у повідомленні.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у травні 2025 року становив 50,8 порівняно з 49,4 у квітні 2025 року та був вищий за рівень у травні 2024 року (48,0).

Що вплинуло

Жвавий споживчий попит, стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, а також сезонний чинник, як вказано, позитивно вплинули на очікування підприємств. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

По галузях

Підприємства будівництва найоптимістичніше оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику. Будівельники суттєво посилили позитивні очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Попри посилення темпів зростання вартості послуг підрядників, респонденти очікували на значне збільшення обсягу закупівлі їхніх послуг та дещо пом’якшили оцінки щодо їх доступності.

Підприємства промисловості четвертий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям і стійкій ситуації в енергетиці. Респонденти зберегли оптимістичні настрої щодо обсягу виготовленої продукції й обсягу нових замовлень на продукцію та очікували обсяг нових експортних замовлень на рівні попереднього місяця. Натомість збереглися песимістичні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва, запасів сировини та матеріалів, а також залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності. Торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообороту, послабили оцінки щодо обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були налаштовані на зменшення залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, а також пожвавленню попиту. Респонденти були налаштовані на збільшення обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Очікування щодо цін та зайнятості

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.

Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 565 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Національний банк України
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9