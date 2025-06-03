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Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР в следующем году - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украина активно внедряет реформы для интеграции в ОЭСР, включая борьбу с коррупцией, цифровизацию и дерегуляцию. Уже отменено 2000 регуляторных инструментов, снижается коррупционная нагрузка на экономику.

Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР в следующем году - Шмыгаль

Украина намерена интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития уже в следующем году. Для этого в стране, несмотря на войну, внедряют структурные реформы, совершенствуют регуляторные механизмы, создают благоприятные условия для инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Совета ОЭСР на уровне министров, передает УНН.

Детали

Премьер отметил, что два года назад стартовала Программа ОЭСР для Украины. За этот период реализовано 23 совместных мероприятия, страна присоединилась к восьми правовым инструментам.

Мы достигли весомых результатов в борьбе с коррупцией. Создали и запустили в работу антикоррупционную инфраструктуру, практически имплементировали Государственную антикоррупционную программу, которая на 80% соответствует критериям ОЭСР

- отметил Шмыгаль.

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Кроме того, он подчеркнул, что цифровизация государственных процессов делает невозможной коррупцию. В частности, такие инструменты как Единый государственный веб-портал открытых данных, электронная система закупок Prozorro и цифровая экосистема для подотчетного восстановления DREAM уже демонстрируют положительный эффект. 

Мы проводим всеобъемлющую дерегуляцию. В частности, уже отменили до 2 тысяч регуляторных инструментов в разных сферах экономики, устранили бюрократические барьеры для работы бизнеса, приблизили ряд правовых актов к европейским стандартам 

- подчеркнул глава правительства.

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Премьер-министр также отметил, что достигнут прогресс во внедрении стандартов ОЭСР в сфере приватизации и корпоратизации. В частности, в прошлом году открытые приватизационные аукционы обеспечили средний рост стоимости активов в 1,5 раза. А поступления от приватизации превысили запланированные показатели в 2,5 раза.

В результате реформ опыт повседневной коррупции украинцев за последние годы снизился с 70% до 15%. Это показатель, который меняет парадигму развития государства с постсоветского на европейское.  Мы знаем, что изменения, которые происходят сегодня, это фундамент восстановления, роста и благосостояния для многих поколений украинцев

- добавил Шмыгаль.

Справка

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – это международная организация, объединяющая 38 стран, преимущественно развитых, разделяющих принципы демократии и рыночной экономики. Ее целью является содействие экономическому росту и социальному прогрессу.

Напомним

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2% в 2025 и 2026 годах из-за ситуации с безопасностью. Инфляционное давление будет оставаться высоким.

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономикаполитика
Украина
Денис Шмыгаль
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