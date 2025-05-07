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Украина должна упорядочить систему проверки судей на добропорядочность – ОЭСР

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Эксперт ОЭСР подчеркнула необходимость усилить проверки судей на добропорядочность. Также важным является развитие судейского самоуправления и реформы юридического образования.

Украина должна упорядочить систему проверки судей на добропорядочность – ОЭСР

Проверки судей на предмет добропорядочности должны проводиться по целостному и упорядоченному признаку. Об этом заявила руководитель программ для стран отдела по вопросам добропорядочности и борьбы с коррупцией в государственном управлении Организации экономического сотрудничества и развития Эляна Концевичюте, передает УНН.

Мы советуем усилить проверки судей на предмет добропорядочности и эти проверки должны проводиться по очень целостной и упорядоченной методике, поскольку не всегда понятны обоснования для проведения таких проверок 

- заявила Концевичюте.

Она также добавила, что стоит разрабатывать систему судейского самоуправления, и реализовывать реформы юридического образования.

Мы также считаем, что надо поработать с вопросами судейского самоуправления, реализовать реформы в юридическом образовании, улучшить систему дисциплинарного привлечения судей к ответственности и также надо работать с вопросами конфликтов интересов и надо подключить судей к каналам, из которых поступает информация от обличителей 

- заявила эксперт.

Также она отметила необходимость работать над реализацией процессуальных прав.

... надо работать с вопросами практической реализации и процессуальных прав 

- резюмировала Концевичюте.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина достигла прогресса по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права. Исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции.

Павел Зинченко

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