Украина должна упорядочить систему проверки судей на добропорядочность – ОЭСР

Проверки судей на предмет добропорядочности должны проводиться по целостному и упорядоченному признаку. Об этом заявила руководитель программ для стран отдела по вопросам добропорядочности и борьбы с коррупцией в государственном управлении Организации экономического сотрудничества и развития Эляна Концевичюте, передает УНН.

Мы советуем усилить проверки судей на предмет добропорядочности и эти проверки должны проводиться по очень целостной и упорядоченной методике, поскольку не всегда понятны обоснования для проведения таких проверок

Она также добавила, что стоит разрабатывать систему судейского самоуправления, и реализовывать реформы юридического образования.

Мы также считаем, что надо поработать с вопросами судейского самоуправления, реализовать реформы в юридическом образовании, улучшить систему дисциплинарного привлечения судей к ответственности и также надо работать с вопросами конфликтов интересов и надо подключить судей к каналам, из которых поступает информация от обличителей

Также она отметила необходимость работать над реализацией процессуальных прав.

... надо работать с вопросами практической реализации и процессуальных прав