Україна має впорядкувати систему перевірки суддів щодо доброчесності – ОЕСР

Перевірки суддів на предмет доброчесності мають проводитися за цілісною та упорядкованою ознакою. Про це заявила керівниця програм для країн відділу з питань доброчесності та боротьби з корупцією в державному управлінні Організації економічного співробітництва та розвитку Еляна Концевічюте, передає УНН.

Ми радимо посилити перевірки суддів на предмет доброчесності і ці перевірки мають проводитися за дуже цілісною та упорядкованою методикою, оскільки не завжди зрозумілі обґрунтування для проведення таких перевірок