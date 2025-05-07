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Шахед-136

Україна має впорядкувати систему перевірки суддів щодо доброчесності – ОЕСР

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Експертка ОЕСР наголосила на необхідності посилити перевірки суддів на доброчесність. Також важливим є розвиток суддівського самоврядування та реформи юридичної освіти.

Україна має впорядкувати систему перевірки суддів щодо доброчесності – ОЕСР

Перевірки суддів на предмет доброчесності мають проводитися за цілісною та упорядкованою ознакою. Про це заявила керівниця програм для країн відділу з питань доброчесності та боротьби з корупцією в державному управлінні Організації економічного співробітництва та розвитку Еляна Концевічюте, передає УНН.

Ми радимо посилити перевірки суддів на предмет доброчесності і ці перевірки мають проводитися за дуже цілісною та упорядкованою методикою, оскільки не завжди зрозумілі обґрунтування для проведення таких перевірок 

- заявила Концевічюте.

Вона також додала, що що варто розробляти систему суддівського самоврядування, та реалізовувати реформи юридичної освіти.

Ми також вважаємо, що треба попрацювати з питаннями суддівського самоврядування, реалізувати реформи в юридичній освіті, покращити систему дисциплінарного притягнення суддів до відповідальності і також треба працювати з питаннями конфліктів інтересів і треба під’єднати суддів до каналів, з яких надходить інформація від викривачів 

- заявила експертка.

Також вона наголосила на необхідності працювати над реалізацією процесуальних прав.

... треба працювати з питаннями практичної реалізації і процесуальних прав 

- резюмувала Концевічюте.

Доповнення

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна досягла прогресу за 21 індикатором дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права. Дослідження будуть покладені в основу дорожніх карт у сфері верховенства права та антикорупції.

Павло Зінченко

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