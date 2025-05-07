Україна має впорядкувати систему перевірки суддів щодо доброчесності – ОЕСР
Київ • УНН
Експертка ОЕСР наголосила на необхідності посилити перевірки суддів на доброчесність. Також важливим є розвиток суддівського самоврядування та реформи юридичної освіти.
Перевірки суддів на предмет доброчесності мають проводитися за цілісною та упорядкованою ознакою. Про це заявила керівниця програм для країн відділу з питань доброчесності та боротьби з корупцією в державному управлінні Організації економічного співробітництва та розвитку Еляна Концевічюте, передає УНН.
Ми радимо посилити перевірки суддів на предмет доброчесності і ці перевірки мають проводитися за дуже цілісною та упорядкованою методикою, оскільки не завжди зрозумілі обґрунтування для проведення таких перевірок
Вона також додала, що що варто розробляти систему суддівського самоврядування, та реалізовувати реформи юридичної освіти.
Ми також вважаємо, що треба попрацювати з питаннями суддівського самоврядування, реалізувати реформи в юридичній освіті, покращити систему дисциплінарного притягнення суддів до відповідальності і також треба працювати з питаннями конфліктів інтересів і треба під’єднати суддів до каналів, з яких надходить інформація від викривачів
Також вона наголосила на необхідності працювати над реалізацією процесуальних прав.
... треба працювати з питаннями практичної реалізації і процесуальних прав
Доповнення
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна досягла прогресу за 21 індикатором дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права. Дослідження будуть покладені в основу дорожніх карт у сфері верховенства права та антикорупції.