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Франция ужесточила правила въезда для украинцев

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Об этом сообщили УНН в Госпогранслужбе.

Цитата:

"Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)", - сообщили украинские пограничники.

Добавим

Великобритания также изменила условия въезда. Страна признала украинские сертификаты вакцинации и от 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

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