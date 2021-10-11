Франция ужесточила правила въезда для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Об этом сообщили УНН в Госпогранслужбе.
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"Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)", - сообщили украинские пограничники.
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Великобритания также изменила условия въезда. Страна признала украинские сертификаты вакцинации и от 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
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