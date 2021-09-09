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Для громадян України відкрито кордони 133 країн - МЗС

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

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“Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країни світу. Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експресс-тесту на антиген. Але, в принципі, ви можете в’їхати у 133 країни світу”, — сказав Кулеба.

Деталі

Ця цифра продовжуватиме зростати, зазначив міністр. Він окремо виділив дві країни.

“З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію республіки Польща, у тому числі з метою туризму”, — зазначив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща відкрилася для українських туристів: які умови в’їзду

“А в Єгипті, ми попрацювали з місцевою владою, оскільки Єгипет — дуже популярний напрямок серед українських туристів. І вже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої допомоги та туристичного супроводження українською мовою. Її номер 196-54”, — додав дипломат.

Доповнення

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в’їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов’язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

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