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Польща відкрилася для українських туристів: які умови в'їзду

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Польща відкрилася для українських туристів, зокрема, для вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів цією хворобою. Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата:

"Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.

Деталі

Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.

Деталі - на спеціальному сайті МЗС.

Доповнення

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

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