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Для граждан Украины открыто границы 133 стран - МИД

Для граждан Украины открыто границы 133 стран - МИД

Киев  •  УНН

 • 19115 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 страны мира. Где необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира”, — сказал Кулеба.

Детали

Эта цифра будет продолжать расти, отметил министр. Он отдельно выделил две страны.

“С 9 сентября граждане Украины добавлены к категории лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма”, — отметил Кулеба.

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“А в Египте, мы поработали с местной властью, поскольку Египет — очень популярное направление среди украинских туристов. И уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей помощи и туристического сопровождения на украинском языке. Ее номер 196-54”, — добавил дипломат.

Дополнение

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.

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