Велика Британія відсьогодні дозволила в'їзд вакцинованим українцям

Деталі

Відомо, що нововведення почне діяти 11 жовтня о 4:00 за місцевим часом. Якщо український турист прибуде в Англію раніше, то доведеться дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані.

Натомість після 4:00 11 жовтня можна буде скористатися сертифікатом про завершення вакцинації, щоб підтвердити своє щеплення.

До слова, на сайті уряду уточнили, що невакцинованим за три дні до поїздки в Англію їм доведеться зробити тест. Крім того, потрібно забронювати й оплатити тести, які потрібно буде зробити на другий і восьмий день перебування в Англії. А ще упродовж 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму.

Після перетину кордону турист має відбути 10-денний карантин та зробити тести на другий та восьмий день.

Нагадаємо

США дозволять в'їзд іноземним туристам зі щепленням схваленою ВООЗ вакциною. Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям.