Велика Британія відсьогодні дозволила в'їзд вакцинованим українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Велика Британія з 11 жовтня дозволила в'їзд без обов'язкового карантину українцям, які матимуть свідоцтво про завершення вакцинації. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Відомо, що нововведення почне діяти 11 жовтня о 4:00 за місцевим часом. Якщо український турист прибуде в Англію раніше, то доведеться дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані.
Натомість після 4:00 11 жовтня можна буде скористатися сертифікатом про завершення вакцинації, щоб підтвердити своє щеплення.
До слова, на сайті уряду уточнили, що невакцинованим за три дні до поїздки в Англію їм доведеться зробити тест. Крім того, потрібно забронювати й оплатити тести, які потрібно буде зробити на другий і восьмий день перебування в Англії. А ще упродовж 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму.
Після перетину кордону турист має відбути 10-денний карантин та зробити тести на другий та восьмий день.
Нагадаємо
США дозволять в'їзд іноземним туристам зі щепленням схваленою ВООЗ вакциною. Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям.