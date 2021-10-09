США дозволять в'їзд іноземним туристам зі щепленням схваленою ВООЗ вакциною

Деталі

20 вересня Білий дім оголосив, що в листопаді Сполучені Штати знімуть обмеження на поїздки для авіапасажирів з 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію і більшу частину Європи, які повністю вакциновані від COVID-19. Тоді не уточнювалося, які вакцини будуть прийнятними.

Представник CDC повідомила агентству Reuters: "Шість вакцин, дозволених/схвалених FDA або внесених до списку ВООЗ для екстреного використання, будуть відповідати критеріям для поїздки в США".

Сполучені Штати будуть приймати повністю вакцинованих авіапасажирів з 26 так званих країн Шенгенської угоди в Європі, а також з Великої Британії, Ірландії, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану і Бразилії.

Нові вимоги до вакцини COVID-19 тепер будуть застосовуватися майже до всіх іноземних громадян, які вилітають до Сполучених Штатів, включаючи тих, на яких раніше не поширювалися обмеження.

Доповнення

Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США (FDA) схвалило вакцини американських компаній Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson. ВООЗ, крім них, дозволила використання європейської AstraZeneca, китайських Sinopharm і Sinovac, а також індійської від Serum Institute of India.