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США дозволять в'їзд іноземним туристам зі щепленням схваленою ВООЗ вакциною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сполучені Штати дозволять в'їзд іноземним відвідувачам, які будуть щеплені вакцинами проти COVID-19, дозволеними регулюючими органами США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з посиланням на заяву Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

20 вересня Білий дім оголосив, що в листопаді Сполучені Штати знімуть обмеження на поїздки для авіапасажирів з 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію і більшу частину Європи, які повністю вакциновані від COVID-19. Тоді не уточнювалося, які вакцини будуть прийнятними.

Представник CDC повідомила агентству Reuters: "Шість вакцин, дозволених/схвалених FDA або внесених до списку ВООЗ для екстреного використання, будуть відповідати критеріям для поїздки в США".

Сполучені Штати будуть приймати повністю вакцинованих авіапасажирів з 26 так званих країн Шенгенської угоди в Європі, а також з Великої Британії, Ірландії, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану і Бразилії.

Нові вимоги до вакцини COVID-19 тепер будуть застосовуватися майже до всіх іноземних громадян, які вилітають до Сполучених Штатів, включаючи тих, на яких раніше не поширювалися обмеження.

Доповнення

Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США (FDA) схвалило вакцини американських компаній Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson. ВООЗ, крім них, дозволила використання європейської AstraZeneca, китайських Sinopharm і Sinovac, а також індійської від Serum Institute of India.

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