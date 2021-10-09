США разрешат въезд иностранным туристам с прививкой одобренной ВОЗ вакциной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Соединенные Штаты разрешат въезд иностранным посетителям, которые будут привиты вакцинами против COVID-19, разрешенными регулирующими органами США или Всемирной организацией здравоохранения, со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
20 сентября Белый дом объявил, что в ноябре Соединенные Штаты снимут ограничения на поездки для авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Тогда не уточнялось, какие вакцины будут приемлемыми.
Представитель CDC сообщила агентству Reuters: "Шесть вакцин, разрешенных/одобренных FDA или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, будут соответствовать критериям для поездки в США".
Соединенные Штаты будут принимать полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 так называемых стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.
Новые требования к вакцине COVID-19 теперь будут применяться почти ко всем иностранным гражданам, вылетающим в США, включая тех, на которых ранее не распространялись ограничения.
Дополнение
Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) одобрило вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. ВОЗ, кроме них, разрешила использование европейской AstraZeneca, китайских Sinopharm и Sinovac, а также индийской от Serum Institute of India.