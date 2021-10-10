Великобритания с сегодняшнего дня разрешила въезд вакцинированным украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцас, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, передает УНН.
Детали
Известно, что нововведение начнет действовать 11 октября в 4:00 по местному времени. Если украинский турист прибудет в Англию раньше, то придется соблюдать правила для людей, которые еще не полностью вакцинированы.
Зато после 4:00 11 октября можно будет воспользоваться сертификатом о завершении вакцинации, чтобы подтвердить свое прививки.
К слову, на сайте правительства уточнили, что невакцинированным за три дня до поездки в Англию им придется сделать тест. Кроме того, нужно забронировать и оплатить тесты, которые нужно будет сделать на второй и восьмой день пребывания в Англии. А еще в течение 48 часов до прибытия надо заполнить специальную форму.
После пересечения границы турист должен отбыть 10-дневный карантин и сделать тесты на второй и восьмой день.
Напомним
США разрешат въезд иностранным туристам с прививкой одобренной ВОЗ вакциной. Норвегия и Финляндия позволили въезд вакцинированным украинском.