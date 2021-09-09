Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям

Деталі

Як повідомляє МЗС, в'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно:



надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);



пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;



залишатися на карантині в готелі (10 днів).



В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:



сертифікат про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому);



негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).



З докладними умовами в'їзду до цих країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

Доповнення

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.