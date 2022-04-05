Франция поможет Украине в расследовании преступлений российских военных в Буче

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Зеленский обсудил президентом Франции Эммануэлем Макроном гуманитарную ситуацию во временно оккупированных районах Украины.

"Говорили о том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция окажет необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что обратился к парламенту и народу Испании.

"Обратился к парламенту и народу Испании - государству, которое поддерживает нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе", - добавил Зеленский.

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