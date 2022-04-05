Франція допоможе Україні в розслідуванні злочинів російських військових у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення, передає УНН.
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Зеленський обговорив президентом Франції Еммануелем Макроном гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України.
"Говорили про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - сказав Зеленський.
Також президент України розповів, що звернувся до парламенту та народу Іспанії.
"Звернувся до парламенту і народу Іспанії - держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу й за збереження демократії в Європі", - додав Зеленський.
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