Фракция "ЕС": законопроекты, которые сегодня рассматривала Рада, необходимо направить в Венецианскую комиссию

"Мы будем все же настаивать, чтобы все законопроекты и изменения в Конституцию Украины, что сегодня рассматриваются, были направлены в Венецианскую комиссию", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроекта, который позволит обеспечить эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.