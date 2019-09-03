Фракція "ЄС": законопроекти, які сьогодні розглядала Рада, необхідно направити до Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фракція "Європейська солідарність" наполягатиме, щоб всі законопроекти та зміни до Конституції України, які сьогодні розглядалися у Верховній Раді Україні, були направлені до Венеціанської комісії. Про це сьогодні на пленарному засіданні повідомила народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо все ж наполягати, щоб усі законопроекти та зміни до Конституції України, що сьогодні розглядаються, були спрямовані до Венеційської комісії", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
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Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить забезпечити ефективний механізм парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні.