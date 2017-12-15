Форвард "Кливленда" Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96345 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101879 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115698 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103085 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105671 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112571 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117219 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123039 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134744 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Форвард "Кливленда" Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере

Форвард "Кливленда" Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере

Киев  •  УНН

 • 13738 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Звезда НБА Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сделал очередной трипл-дабл в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Джеймс отметился 25 очками, 12 подборами и 12 передачами в игре с "Лейкерс", которая закончилась в пользу "Кавальерс" 121:112.

По количеству трипл-дабл американец догнал легендарного игрока "Бостона" Ларри Берда - в обоих по 59.

На 5-й позиции по количеству трипл-дабл в истории НБА идет Уилт Чемберлен - 78. Выше находятся только Рассел Вестбурк (88), Джейсон Кидд (107), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).

Напомним, что Джеймс побил рекорд Майкла Джордана по набранным очкам в плей-офф.

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