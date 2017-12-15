Форвард "Кливленда" Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Звезда НБА Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сделал очередной трипл-дабл в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Джеймс отметился 25 очками, 12 подборами и 12 передачами в игре с "Лейкерс", которая закончилась в пользу "Кавальерс" 121:112.
По количеству трипл-дабл американец догнал легендарного игрока "Бостона" Ларри Берда - в обоих по 59.
На 5-й позиции по количеству трипл-дабл в истории НБА идет Уилт Чемберлен - 78. Выше находятся только Рассел Вестбурк (88), Джейсон Кидд (107), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).
Напомним, что Джеймс побил рекорд Майкла Джордана по набранным очкам в плей-офф.