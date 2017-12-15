Форвард "Клівленда" Джеймс оформив 59-й тріпл-дабл в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Зірка НБА Леброн Джеймс у матчі "Клівленд Кавальєрс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" зробив черговий тріпл-дабл в кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Джеймс відзначився 25 очками, 12 підбираннями і 12 передачами у грі з "Лейкерс", яка закінчилася на користь "Кавальєрс" 121:112.
За кількістю тріпл-даблів американець наздогнав легендарного гравця "Бостона" Ларрі Бьорда – у обох по 59.
На 5-й позиції за кількістю тріпл-даблів в історії НБА йде Уілт Чемберлен – 78. Вище знаходяться тільки Рассел Вестбурк (88), Джейсон Кідд (107), Меджік Джонсон (138) і Оскар Робертсон (181).
Нагадаємо, що Джеймс перевершив рекорд Майкла Джордана за набраними очками у плей-оф.