Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

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Польша может столкнуться с потенциальными экономическими потерями из-за репатриации украинских мужчин призывного возраста, которые составляют значительную часть рабочей силы страны.
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки
Чехия разыскивает генерала российской военной разведки из-за его вероятной причастности к взрывам на складах оружия в 2014 году, характеризуя это как часть российской диверсионной операции, направленной на прекращение поставок оружия в Украину.
рф оккупировала несколько сел в Харьковской области - DeepState
рф оккупировала несколько сел, включая Стрелецкую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку в ходе своего продвижения вблизи Красногоровки и Владимировки, согласно сообщениям DeepState.
Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон
Победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Немо, случайно разбил стеклянный трофейный микрофон во время своего выступления.
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Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.
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Генеральный прокурор Украины и его американский коллега обсудили расследование российских военных преступлений и арест российских активов.
Враг атакует: угроза баллистических ракет с востока
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
В результате российских ударов по Днепропетровской области ранена женщина, повреждена инфраструктура
11 мая рф атаковала Днепропетровскую область, применив 9 беспилотников и артиллерийские обстрелы, ранив одну женщину и повредив инфраструктуру, дома и транспортные средства.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что примет участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.
российская тактическая авиация действует на юго-восточном направлении
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на юго-востоке.