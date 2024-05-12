Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

Польша столкнется с экономическими проблемами из-за репатриации украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Forbes, передает УНН.

Детали

С распространением новости о вступлении в силу закона о мобилизации в Украине с 18 мая, Польша обязалась помочь Украине в репатриации мужчин, которые могут быть призваны в армию. Однако, этот шаг может привести к серьезным экономическим потерям для Польши.

Кроме моральных вопросов, связанных с этим обещанием, возникает возмущение из-за возможности потери рабочей силы. Тысячи украинцев, проживающих в Польше, могут быть вынуждены покинуть свои места работы.

Отчет Deloitte для УВКБ ООН показал, что украинские беженцы составили от 0,7% до 1,1% ВВП Польши в 2023 году, укрепляя экономическую динамику страны.

Увеличение фонда заработной платы, частного потребления и иностранного капитала также способствовало росту государственных доходов. Однако потеря рабочей силы из-за репатриации может оказать негативное влияние на это развитие.

Например, большинство украинцев в Польше заняты в промышленном производстве, транспортных услугах и строительстве. Потеря этих рабочих может существенно усложнить функционирование этих отраслей.

Таким образом, репатриация украинских мужчин может иметь значительное негативное влияние на экономику Польши.

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста