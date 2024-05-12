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Forbes: Репатріація українських чоловіків може зашкодити польській економіці

Forbes: Репатріація українських чоловіків може зашкодити польській економіці

Київ • УНН

 • 104605 перегляди

Польща може стикнутися з потенційними економічними втратами через репатріацію українських чоловіків призовного віку, які становлять значну частину робочої сили країни.

Польща зіткнеться з економічними проблемами через репатріацію українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Forbes, передає УНН.

Деталі

З поширенням новини про набуття чинності закону про мобілізацію в Україні з 18 травня, Польща зобов'язалася допомогти Україні у репатріації чоловіків, які можуть бути призвані до армії. Проте, цей крок може призвести до серйозних економічних втрат для Польщі.

Окрім моральних питань, пов'язаних з цією обіцянкою, виникає обурення через можливість втрати робочої сили. Тисячі українців, що проживають у Польщі, можуть бути змушені покинути свої місця роботи.

Звіт Deloitte для УВКБ ООН показав, що українські біженці склали від 0,7% до 1,1% ВВП Польщі в 2023 році, зміцнюючи економічну динаміку країни.

Збільшення фонду заробітної плати, приватного споживання та іноземного капіталу також сприяло зростанню державних доходів. Проте, втрата робочої сили через репатріацію може створити негативний вплив на цей розвиток.

Наприклад, більшість українців у Польщі зайняті в промисловому виробництві, транспортних послугах та будівництві. Втрата цих робітників може суттєво ускладнити функціонування цих галузей.

Таким чином, репатріація українських чоловіків може мати значний негативний вплив на економіку Польщі.

Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку25.04.24, 00:03 • 25281 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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